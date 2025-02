Vehbi Koç Ödülü’nün sahibi belli oldu

Türkiye’nin ilk özel vakfı Vehbi Koç Vakfı’nın her yıl sırasıyla kültür, eğitim ve sağlık alanlarında verdiği Vehbi Koç Ödülü’nün 2025 yılı sahibi belli oldu. Bu yıl sağlık alanında verilen ödül, kanser gelişiminde rol oynayan ve tedavi hedefi olabilecek metabolizma yollarını ortaya çıkartan çalışmalarıyla Doç. Dr. Kıvanç Birsoy’a takdim edildi. Vehbi Koç Vakfı Yönetim Kurulu’nun yanı sıra Prof. Dr. Ahmet Gül’ün başkanlığını yaptığı Prof. Dr. Hayrunnisa Bolay Belen, Prof. Dr. Gökhan Hotamışlıgil, Prof. Dr. Tayfun Özçelik, Prof. Dr. Murat Akova’dan oluşan Seçici Kurul’un önerdiği 3 aday arasından seçilerek ödüle layık görülen Doç. Dr. Kıvanç Birsoy, kanser gelişiminde metabolizma değişikliklerinin rolünü anlamaya yönelik çalışmalarıyla öne çıkıyor. Doç. Dr. Kıvanç Birsoy, Rockefeller Üniversitesi Metabolik Düzenleme ve Genetik Bölümü Başkanı olarak görev yapıyor ve Türkiye’den de araştırmacıların yer aldığı bir ekibe liderlik ediyor. Ödül töreninde konuşan Koç Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ömer M. Koç, Vehbi Koç Vakfı’nın kendi faaliyetlerine ilâveten, gelişime öncülük eden ve gençlere ışık tutan başarıların takdîr edilmesinin önemine inandığını belirterek, şunları söyledi: “Vakfımız tam da bu sebepten ötürü, her sene eğitim, sağlık ve kültür alanlarından birinde, sıra dışı katkı sağlamış kişi ve kurumları ödüllendirmektedir. Vehbi Koç Ödülü’nün bu seneki konusu sağlık. Bu alanda bilimsel ve teknolojik gelişmelerin baş döndüren bir hızla ilerlediğine şâhit oluyoruz. İnsanoğlunun sağlıklı ve uzun bir ömür arayışının; biyoteknoloji, genetik mühendisliği ve yapay zekâda yaşanan devrim niteliğindeki gelişmelerle birleşerek yenilikçi tedavi yöntemlerinin bulunmasına imkân sağlıyor” dedi. Dünyâda sağlık teknolojilerinde kaydedilen bütün ilerlemelere rağmen hâlâ tam olarak çözüm getirilemeyen sorunların başında kanserin geldiğini ifade eden Koç, “Rakamlar, her 5 kişiden 1’inin hayatının bir evresinde bu hastalığa yakalandığını ortaya koyuyor. Bu tablonun endişe verici olduğu aşikâr; ancak kanser tedavisine yönelik azimle yürütülen bilimsel çalışmalar umudumuzu artırıyor. Her alanda olduğu gibi, sağlık alanında da daha güzel yarınlara nitelikli, ehil insanlarla ve ancak bilimi esâs alarak varabiliriz. Bu akşam da, öncü araştırmaları ve buluşlarıyla daha sağlıklı bir gelecek için çalışan çok özel bir bilim insanı Vehbi Koç Ödülü’ne lâyık görüldü” dedi.