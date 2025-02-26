Vehbi Koç Ödülü’nün sahibi belli oldu

Vehbi Koç Vakfı'nın her yıl kültür, eğitim ve sağlık alanlarından birinde verdiği Vehbi Koç Ödülü'nün bu yılki sahibi Doç. Dr. Kıvanç Birsoy oldu.

Giriş: 26 Şubat 2025 Çarşamba

KOÇ HOLDİNG YÖNETİM KURULU BAŞKANI ÖMER KOÇ, BU YIL VEHBİ KOÇ ÖDÜLÜ'NÜN SAHİBİ OLAN DOÇ. DR. KIVANÇ BİRSOY'A ÖDÜLÜNÜ VERDİ.

KOÇ HOLDİNG YÖNETİM KURULU BAŞKANI ÖMER KOÇ VE DOÇ. DR. KIVANÇ BİRSOY

KOÇ HOLDİNG YÖNETİM KURULU BAŞKANI ÖMER KOÇ

ÖMER KOÇ

Vehbi Koç Ödülü’nün sahibi belli oldu

Vehbi Koç Vakfı'nın her yıl kültür, eğitim ve sağlık alanlarından birinde verdiği Vehbi Koç Ödülü'nün bu yılki sahibi Doç. Dr. Kıvanç Birsoy oldu.

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