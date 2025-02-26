Vehbi Koç Vakfı'nın her yıl kültür, eğitim ve sağlık alanlarından birinde verdiği Vehbi Koç Ödülü'nün bu yılki sahibi Doç. Dr. Kıvanç Birsoy oldu.
Giriş: 26 Şubat 2025 Çarşamba
KOÇ HOLDİNG YÖNETİM KURULU BAŞKANI ÖMER KOÇ, BU YIL VEHBİ KOÇ ÖDÜLÜ'NÜN SAHİBİ OLAN DOÇ. DR. KIVANÇ BİRSOY'A ÖDÜLÜNÜ VERDİ.
KOÇ HOLDİNG YÖNETİM KURULU BAŞKANI ÖMER KOÇ VE DOÇ. DR. KIVANÇ BİRSOY
KOÇ HOLDİNG YÖNETİM KURULU BAŞKANI ÖMER KOÇ
ÖMER KOÇ
Vehbi Koç Ödülü’nün sahibi belli oldu
Vehbi Koç Vakfı'nın her yıl kültür, eğitim ve sağlık alanlarından birinde verdiği Vehbi Koç Ödülü'nün bu yılki sahibi Doç. Dr. Kıvanç Birsoy oldu.
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