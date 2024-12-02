İkinci yıla romantik kutlama...

Cemiyet hayatının ünlü isimlerinden Hakan Sabancı bir süredir birlikte olduğu sevgilisi Hande Erçel ile ile birlikteliklerinin ikinci yılını kutladılar. Uzun süredir iş insanı Hakan Sabancı ile aşk yaşayan Erçel, sosyal medya hesabında romantik bir paylaşım yaptı. Hande Erçel, Sabancı ile üzüm bağlarında dans ettikleri anları paylaştı. Erçel paylaşımına "Dansımıza başlayalı iki yıl oldu. İyi ki varsın oyun arkadaşım" notunu düştü. Hakan Sabancı, geçtiğimiz haftalarda sevgilisi Hande Erçel ile Mısır'a gitmiş ve Erçel'in doğum gününü kutlamıştı.