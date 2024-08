Güncel Koç'un çiftlik ziyareti... Koç Holding Onursal Başkanı Rahmi Koç, iş insanı Halil İbrahim Çevik'i ve at çiftliklerini ziyaret etti.

Türkiye Krom Üreticileri Derneği (KROMDER) Başkan Yardımcısı, İstanbul Maden İhracatçıları Birliği (İMİB) Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Selçuk Çevik'in paylaştığı görüntülerde, çiftlikte yaşamını sürdüren atları tanıttı.Rahmi Koç, Çevik'in anlatımıyla çiftlikteki atlarla ilgili bilgi aldı. Mustafa Selçuk Çevik, Koç'un ziyaretini şu sözlerle paylaştı: "Bugün çok özel bir misafirimizi ağırladık: Sayın Rahmi Koç..." "Güzel bir yaz gününde doğanın tadını çıkarırken, harika sohbetler ettik ve unutulmaz anılar biriktirdik."

Rahmi Koç

