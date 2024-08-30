Koç Holding Onursal Başkanı Rahmi Koç, iş insanı Halil İbrahim Çevik'i ve at çiftliklerini ziyaret etti.
Giriş: 30 Ağustos 2024 Cuma
RAHMİ KOÇ'A ÇİFTLİĞİ HALİL İBRAHİM ÇEVİK GEZDİRDİ
RAHMİ KOÇ, HALİL İBRAHİM ÇEVİK
RAHMİ KOÇ
RAHMİ KOÇ
RAHMİ KOÇ
RAHMİ KOÇ
RAHMİ KOÇ
Koç'un çiftlik ziyareti...
Koç Holding Onursal Başkanı Rahmi Koç, iş insanı Halil İbrahim Çevik'i ve at çiftliklerini ziyaret etti.
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