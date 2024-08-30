Koç'un çiftlik ziyareti...

Koç Holding Onursal Başkanı Rahmi Koç, iş insanı Halil İbrahim Çevik'i ve at çiftliklerini ziyaret etti.

Giriş: 30 Ağustos 2024 Cuma

RAHMİ KOÇ'A ÇİFTLİĞİ HALİL İBRAHİM ÇEVİK GEZDİRDİ

RAHMİ KOÇ, HALİL İBRAHİM ÇEVİK

RAHMİ KOÇ

RAHMİ KOÇ

RAHMİ KOÇ

RAHMİ KOÇ

RAHMİ KOÇ

Koç'un çiftlik ziyareti...

Koç Holding Onursal Başkanı Rahmi Koç, iş insanı Halil İbrahim Çevik'i ve at çiftliklerini ziyaret etti.

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