Güncel Boyner, ormanda yürüyüp bitkileri tanıtacak Bitkileri çok iyi tanıyan şifalarını bilen Emine Boyner, 21 Eylül'de İstanbul Beykoz'da muhteşem bir etkinlik düzenliyor

Haberin Fotoğrafları

Cemiyet hayatının ünlü isimlerinden Emine Boyner'in genelde zamanı Ayvalık'ta kendi kurduğu atölyesinde geçiyor. Atölye Patika'da sabun yapan bitkilerle haşır neşir olan Emine Boyner, 21 Eylül'de İstanbul'a geliyor. Üç saat ormanda yürüyerek şehirdeki bitkileri katılımcılara anlatacak olan Emine Hanım, orman yürüyüşüne Beykoz Çubuklu'dan başlayacak. Emine Boyner

400 Bad request

Your browser sent an invalid request.