Bitkileri çok iyi tanıyan şifalarını bilen Emine Boyner, 21 Eylül'de İstanbul Beykoz'da muhteşem bir etkinlik düzenliyor
Giriş: 28 Ağustos 2024 Çarşamba
DOĞAL YAŞAMI ÇOK SEVEN EMİNE BOYNER, 21 EYLÜL'DE İSTANBUL BEYKOZ'DA ORMAN YÜRÜYÜŞÜNE ÇIKACAK
KATILIMCILARA, BİTKİLERİ ANLATACAK OLAN EMİNE BOYNER, İSTANBUL'DA FARKLI BİTKİ TÜRLERİNİ GRUPTAKİLERLE PAYLAŞACAK
EMİNE BOYNER
EMİNE BOYNER
EMİNE BOYNER
EMİNE BOYNER
Boyner, ormanda yürüyüp bitkileri tanıtacak
Bitkileri çok iyi tanıyan şifalarını bilen Emine Boyner, 21 Eylül'de İstanbul Beykoz'da muhteşem bir etkinlik düzenliyor
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