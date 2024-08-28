Boyner, ormanda yürüyüp bitkileri tanıtacak

Bitkileri çok iyi tanıyan şifalarını bilen Emine Boyner, 21 Eylül'de İstanbul Beykoz'da muhteşem bir etkinlik düzenliyor

Giriş: 28 Ağustos 2024 Çarşamba

DOĞAL YAŞAMI ÇOK SEVEN EMİNE BOYNER, 21 EYLÜL'DE İSTANBUL BEYKOZ'DA ORMAN YÜRÜYÜŞÜNE ÇIKACAK

KATILIMCILARA, BİTKİLERİ ANLATACAK OLAN EMİNE BOYNER, İSTANBUL'DA FARKLI BİTKİ TÜRLERİNİ GRUPTAKİLERLE PAYLAŞACAK

EMİNE BOYNER

EMİNE BOYNER

EMİNE BOYNER

EMİNE BOYNER

Boyner, ormanda yürüyüp bitkileri tanıtacak

Bitkileri çok iyi tanıyan şifalarını bilen Emine Boyner, 21 Eylül'de İstanbul Beykoz'da muhteşem bir etkinlik düzenliyor

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Boyner, ormanda yürüyüp bitkileri tanıtacak

Bitkileri çok iyi tanıyan şifalarını bilen Emine Boyner, 21 Eylül'de İstanbul Beykoz'da muhteşem bir etkinlik düzenliyor
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