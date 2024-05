World Gourmand Cookbook Awards’ta “Best Diet Cookbook in the World ve Best Book of the Year, Best of the Best' kategorilerinde ülkemize dünya birinciliği ve dünya ikinciliği kazandıran yazar Aslıhan Koruyan Sabancı, 'Fark Yaratanlar Akademisi' programı için öğrencilerle bir araya geldi. Programa konuşmacı olarak katılan Sabancı, öğrencilerle keyifli bir söyleşi geçirdi.