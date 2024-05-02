Öğrencilerle anlamalı buluşma

Sağlıklı tarifleriyle bilinen yazar Aslıhan Koruyan Sabancı, 'Fark Yaratanlar Akademisi' programı için öğrencilerle bir araya geldi.

Giriş: 02 Mayıs 2024 Perşembe

ASLIHAN KORUYAN SABANCI ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİYLE BİR ARAYA GELDİ.

ASLIHAN KORUYAN SABANCI

ASLIHAN KORUYAN SABANCI

ASLIHAN KORUYAN SABANCI

ASLIHAN KORUYAN SABANCI

ASLIHAN KORUYAN SABANCI

ASLIHAN KORUYAN SABANCI

ASLIHAN KORUYAN SABANCI

Öğrencilerle anlamalı buluşma

Sağlıklı tarifleriyle bilinen yazar Aslıhan Koruyan Sabancı, 'Fark Yaratanlar Akademisi' programı için öğrencilerle bir araya geldi.

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