Sağlıklı tarifleriyle bilinen yazar Aslıhan Koruyan Sabancı, 'Fark Yaratanlar Akademisi' programı için öğrencilerle bir araya geldi.
Giriş: 02 Mayıs 2024 Perşembe
ASLIHAN KORUYAN SABANCI ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİYLE BİR ARAYA GELDİ.
ASLIHAN KORUYAN SABANCI
ASLIHAN KORUYAN SABANCI
ASLIHAN KORUYAN SABANCI
ASLIHAN KORUYAN SABANCI
ASLIHAN KORUYAN SABANCI
ASLIHAN KORUYAN SABANCI
ASLIHAN KORUYAN SABANCI
Öğrencilerle anlamalı buluşma
Sağlıklı tarifleriyle bilinen yazar Aslıhan Koruyan Sabancı, 'Fark Yaratanlar Akademisi' programı için öğrencilerle bir araya geldi.
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