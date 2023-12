Anlamlı ödül gecesi...

Vakko’nun Kurucusu Vitali Hakko, vefatının 16. yılında tüm aile bireyleri, mağaza ve kurum çalışanlarının katıldığı özel bir törenle anıldı. Vakko Yönetim Kurulu Başkanı Cem Hakko ve Vakko CEO’su Jaklin Güner ev sahipliğinde gerçekleştirilen törende, emekleri ve tutkularıyla Vakko’ya değer katan mağaza çalışanlarına Vitali Hakko Mağazacılık Onur Ödülleri verildi. İlk kez verilen ödüllerin, her yıl tekrar edilerek gelenekselleştirilmesi planlanıyor. Anma töreninde, Vitali Hakko’nun giyimden dekorasyona, parfümden çikolataya kadar pek çok alanda yaratıcı projeleriyle modaya yaptığı farklı dokunuşlara ve müşteri memnuniyeti kavramını Türkiye’ye kazandırmasına vurgu yapıldı. Gürcistan Ulusal Balesi Sukhishvili'nin, modern bale ile Gürcü danslarını harmanlayan ünlü gösterisinin de izlendiği anma töreni için özel olarak hazırlanan iki film de büyük beğeni topladı. Vakko Yönetim Kurulu Başkanı Cem Hakko, törende yaptığı duygu dolu konuşmada şunları söyledi: “Babam Vitali Hakko’nun, Türk moda dünyasının duayeni olmasından büyük gurur duyuyorum. Mağazacılık, perakendecilik, moda ve marka kavramlarını ülkemize kazandırdı. Çağdaş yaşam tarzı, kişiliği, girişimciliği, öncülüğü, sanata ve sanatçıya verdiği destek ve en önemlisi Türkiye aşkıyla her zaman çalışan, üreten bir iş insanıydı. Yalnız babam değil, aynı zamanda öğretmenimdi. Yoktan var ettiği markamız, bugün 89 yaşında. Vitali Hakko, Vakko’nun temellerini çok sağlam attı, onu emin adımlarla büyüttü. Kendisini saygı, minnet ve özlemle anıyor, şükranlarımızı iletiyoruz. Bugün, sevgili babamın çalışan, üreten ve dürüstlüğü ilk planda tutan vizyonunu iş arkadaşlarımızda görmek ve onlara emekleri için teşekkür etmek, bizim için çok büyük bir gurur kaynağı.” Cem Hakko, Vitali Hakko Mağazacılık Onur Ödülleri’ni de “Bir sene çok çabuk geçti ama hep beraber çok güzel işler yapmışız, bunun için hepinize çok teşekkür ediyorum. İlk defa anma törenimiz Mağazacılık Günü’yle aynı zamana denk geldi. Ve ilk kez Vitali Hakko adına ödül veriyoruz. Bundan sonra her yıl bu önemli günü ödüllerle taçlandırmak istiyoruz” sözleriyle anlattı.