Vefatının 16. yılında Vakko Kurucusu Vitali Hakko'yu anmak amacıyla, özel bir tören düzenlendi. Törende, bu yıl ilk kez verilen Vitali Hakko Mağazacılık Onur Ödülleri de sahiplerini buldu.
Giriş: 13 Aralık 2023 Çarşamba
VAKKO HOLDİNG YÖNETİM KURULU BAŞKANI CEM HAKKO ANLAMLI GECEDE KONUŞMA YAPTI.
VAKKO HOLDİNG YÖNETİM KURULU BAŞKANI CEM HAKKO VE VAKKO CEO'SU JAKLİN GÜNER ÖDÜLLERİ SAHİPLERİNE VERDİ.
GENEL
GENEL
GENEL
GENEL
Anlamlı ödül gecesi...
Vefatının 16. yılında Vakko Kurucusu Vitali Hakko'yu anmak amacıyla, özel bir tören düzenlendi. Törende, bu yıl ilk kez verilen Vitali Hakko Mağazacılık Onur Ödülleri de sahiplerini buldu.
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