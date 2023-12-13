Anlamlı ödül gecesi... Vefatının 16. yılında Vakko Kurucusu Vitali Hakko'yu anmak amacıyla, özel bir tören düzenlendi. Törende, bu yıl ilk kez verilen Vitali Hakko Mağazacılık Onur Ödülleri de sahiplerini buldu.