Sabancı Azarbeycan'da...

World Gourmand Cookbook Awards’ta “Best Diet Cookbook in the World ve Best Book of the Year, Best of the Best' kategorilerinde ülkemize dünya birinciliği ve dünya ikinciliği kazandıran yazar Aslıhan Koruyan Sabancı ve eşi Demir Sabancı Azarbeycan'a seyahat etti. Başarılı iş insanlarıyla bir toplantı gerçekleştiren Sabancı çifti daha sonra Azarbeycan Londra Büyükelçisi Elin Süleymanov ile bir araya gelerek kitaplarını imzaladı. Azarbeycan Londra Büyükelçisi'ni makamında ziyaret eden Aslıhan Hanım, o heyecanlı anlarını sosyal medya hesabından paylaştı.