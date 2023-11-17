Sağlıklı tarifleriyle bilinen yazar Aslıhan Koruyan Sabancı ve eşi iş insanı Demir Sabancı, Azarbeycan'a giderek Londra Büyükelçisini ziyaret etti.
Giriş: 17 Kasım 2023 Cuma
YAZAR ASLIHAN KORUYAN SABANCI AZARBEYCAN LONDRA BÜYÜKELÇİSİ ELİN SÜLEYMANOV'U MAKAMINDA ZİYARET ETTİ
ASLIHAN KORUYAN SABANCI'YI EŞİ İŞ İNSANI DEMİR SABANCI'DA YALNIZ BIRAKMADI.
ASLIHAN KORUYAN SABANCI, AZARBEYCAN LONDRA BÜYÜKELÇİSİ ELİN SÜLEYMANOV
ASLIHAN KORUYAN SABANCI
ASLIHAN KORUYAN SABANCI
ASLIHAN KORUYAN SABANCI
ASLIHAN KORUYAN SABANCI
ASLIHAN KORUYAN SABANCI
Sabancı Azarbeycan'da...
Sağlıklı tarifleriyle bilinen yazar Aslıhan Koruyan Sabancı ve eşi iş insanı Demir Sabancı, Azarbeycan'a giderek Londra Büyükelçisini ziyaret etti.
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.