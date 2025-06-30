İş insanlarına özel ödül

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Olağan Genel Kurulu ve İhracatın Şampiyonları Ödül Töreni’nde ihracat rekortmeni firmaların temsilcilerine ödüllerini verdi. Erdoğan, 2024 yılı Türkiye'nin mal ihracatı şampiyonu ilk 10 firmaya ödüllerini takdim etti. Sahneye çıkanlar arasında 10. sırada Baykar adına Selçuk Bayraktar, Arçelik adına Ali Koç, Vestel adına Ahmet Nazif Zorlu yer aldı. 4. sırada Kibar Dış Ticaret adına Ali Kibar sahneye davet edildi. 1. sırada Ford Otosan, ödülünü almak üzere bir kez daha Ali Koç sahneye çıktı. Ödül töreninde Ali Koç, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın elinden 3 ödül birden aldı.