Patron tatilde...

Koç Holding yönetim kurulu başkanı Ömer Koç tatil için geldiği Bodrum'da HT Kulüp objektiflerine yansıdı. Yalıçiftlik açıklarında demirli teknesine İstanbul'dan helikopter ile gelen Koç, helikopter pistinin çıkışında iki kız arkadaşı ile objektiflere yansıdı. Elindeki köpeği ve spor giyim tarzıyla dikkat çeken Koç, kendisini almaya gelen Zodiak Bot ile teknesine hareket etti. Bot ile tekneye gittiği esnada tekne personeli iş insanının üzerine su gelmemesi için havluyla önlem aldı. Meserret isimli lüks teknesine ulaşan Ömer Koç buradan mavi tura çıktı.

Onur AYDIN