Sabancı ve Kamışlılar ailece İtalya'da...

İş insanları Ali Sabancı ve Erhan Kamışlı aileleriyle birlikte tatil rotalarını İtalya'nın İsviçre sınırındaki göz kamaştırıcı bölgesi Lombardiya'da yer alan Como Gölü'ne çevirdiler. Ailece gidilen tatilde Emrecan Sabancı, Hayırlı Sabancı, Emine Kamışlı, Fethi Kamışlı, Kerem Kamışlı, Kazım-Irmak Köseoğlu vardı. Birlikte yemek yiyen Sabancı ve Kamışlı Ailesi bir yandan piano çalan ailenin küçük üyesinden klasik şarkılar dinlediler. Sabancı ve Kamışlı aileleri, 2023 yılında "dünyanın en iyi oteli" seçilen, 1787'de Kont Andrea Lucini Passalacqua tarafından inşa edilen 24 odalı tarihi butik otelde konaklıyor.