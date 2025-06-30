Gazi Koşusu'nun şampiyonu 'Cutha'

Türk atçılığının gururu Gazi Koşusu için nefesler tutuldu. Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün anısına her yıl düzenlenen bu prestijli yarış, Veliefendi Hipodromu’nda gerçekleşti. Yarışı Ahmet Çelik'in jokeyliğini yaptığı Cutha kazandı. Gazi Koşusu'nu "Cutha" isimli safkanla kazanan jokey Ahmet Çelik, bu koşudaki 8. zaferine imza attı. 7 kez üst üste bu koşuyu kazanarak üst üste kazanma rekorunu elinde bulunduran Ahmet Çelik, son olarak 95. Gazi Koşusu'nu "Burgas" isimli safkanla kazanmıştı. Çelik, 3 yıllık aranın ardından "Cutha" ile yeniden Gazi Koşusu'nda zafere uzanırken, bu koşuda 8. kez şampiyonluğa uzandı. Gazi Koşusu öncesinde Veliefendi Hipodromu'na gelen Fenerbahçe Kulübü eski başkanı Aziz Yıldırım, yarışları takip etmek için tribündeki yerini aldı.

Ferit TUĞLUK