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'Hakko' bebek göründü!

Vakko Holding Yönetim Kurulu üyesi Can Hakko oğlu Leo Cem Hakko ile birlikte poz vererek ilk kez bebeklerinin yüzünü gösterdi.

Giriş: 18 Eylül 2023 Pazartesi
'Hakko' bebek göründü!

Cemiyet hayatının genç temsilcilerinden Can Hakko ve Deniz Aktaş çifti, 13 Temmuz'da ilk bebekleri Leo Cem Hakko'yu kucaklarına alarak büyük bir heyecan yaşamışlardı. Bebeklerinin yüzünü göstermeyen Hakko çiftinin kurallarını babaanne Bettina Machler bozdu. Torunları çocuklarıyla tatil yapan Bettina Machler, oğlu Can Hakko ve gelini Deniz Aktaş'ı fotoğraflayarak sosyal medya hesabından paylaştı. Can Hakko'nun kucağında olan torunu Leo Cem Hakko'yu uyurken çeken Machler, bu tatlı anıları 'Ziyaretimiz var' notuyla yayınladı. Bettina Machler'in paylaşımı çok sayıda tebrik ve beğeni aldı.

Vakko Holding Can Hakko Leo Cem Hakko

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