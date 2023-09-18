Vakko Holding Yönetim Kurulu üyesi Can Hakko oğlu Leo Hakko ile birlikte poz vererek ilk kez oğlunun yüzünü gösterdi.
Giriş: 18 Eylül 2023 Pazartesi
GENÇ İŞ İNSANI CAN HAKKO VE EŞİ DENİZ AKTAŞ OĞULLARI LEO CEM HAKKO İLE BİRLİKTE POZ VEREREK BEBEKLERİNİ PAYLAŞTILAR.
CAN HAKKO-DENİZ AKTAŞ
CAN HAKKO-DENİZ AKTAŞ
CAN HAKKO-DENİZ AKTAŞ
CAN HAKKO-DENİZ AKTAŞ
CAN HAKKO-DENİZ AKTAŞ
CAN HAKKO-DENİZ AKTAŞ
CAN HAKKO-DENİZ AKTAŞ
CAN HAKKO-DENİZ AKTAŞ
'Hakko' bebek göründü!
Vakko Holding Yönetim Kurulu üyesi Can Hakko oğlu Leo Hakko ile birlikte poz vererek ilk kez oğlunun yüzünü gösterdi.
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