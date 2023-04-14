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Malatya’ya anlamlı ziyaret!

Pervin Ersoy’un kurucusu olduğu Rotahane ekibi önceki gün deprem felaketini yaşayan illerden Malatya’ya bir seyahat düzenledi.

Giriş: 14 Nisan 2023 Cuma
Malatya’ya anlamlı ziyaret!

Seyahat projesiyle iç turizmin gelişmesi adına farkındalık yaratan seyahatler düzenleyen Rotahane ekibi tüm dünyayı yasa boğan deprem felaketinin ardından ilk yolculuklarını deprem bölgesine düzenledi. ‘Rotahane Bak Yapı ile Geziyor’ projesi kapsamında Malatya’ya giderek depremzedeleri ziyaret eden ekip, felaketi yaşayan köyleri ve konteyner kentleri dolaştı. ‘Rotahane Bak Yapı ile MALATYA’da’ diyerek depremzedelerin yanlarında olduklarını gösteren ekip aynı zamanda yardımların da sürdürülebilir olması gerektiğine dikkat çekti. Ekip, deprem bölgesinde Doğanşehir, Fındıkköy, Polat Köyü, Malet ve Teknokent Konteyner Kentleri’ni ziyaret etti. Bölgede yaşayan çocuklarla etkinlik yapan, kütüphaneleri gezen ekip yine çocuklarla özel gösterimde de film izledi.


Pervin Ersoy ROTAHANE Malatya

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