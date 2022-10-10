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“Bir Kız Çocuğu Kazanırsa, Ülkemiz Kazanır”

Sabancı Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Güler Sabancı, 11 Ekim Dünya Kız Çocukları Günü için bir mesaj yayınladı.

10 Ekim 2022 Pazartesi
“Bir Kız Çocuğu Kazanırsa, Ülkemiz Kazanır”

Sabancı Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Güler Sabancı, Birleşmiş Milletler tarafından 2012 yılında ilan edilen 11 Ekim Dünya Kız Çocukları Günü özelinde bir mesaj yayınladı. Güler Sabancı, “Sabancı Vakfı olarak, yarım asra yakın geçmişimizle, kadınlar ve kız çocuklarının hayatın her alanında güçlenmeleri, eşit fırsatlara sahip olmaları için durmaksızın çalışıyoruz. Toplumsal gelişmenin en önemli koşulunun kız çocuklarını desteklemekten geçtiğini çok iyi biliyoruz. Dünya Ekonomik Forumu’nun 2022 yılı toplumsal cinsiyet eşitliği endeksine göre ülkemiz 146 ülke arasında 124’üncü sırada bulunuyor. Bu endekste Türkiye, ekonomik katılım ve fırsat eşitliği kategorisinde 134’üncü, eğitim olanaklarına erişimde 99’uncu sırada yer alıyor. Bu tablo karşısında da çok önemli sorumluluklarımızın olduğunun farkındayız. Çünkü biliyoruz ki kız çocukları eğitimlerine devam ettiğinde büyük başarılar elde edebiliyor ve iyi yerlere gelebiliyor. Bir kız çocuğunun hayatındaki küçük bir gelişimin kartopu misali ailesini, çevresini, ülkeyi ve hatta dünyayı değiştirme gücüne sahip olduğuna inanıyoruz. Biz bu başarıyı onlara yaşatmak için her zaman elimizden geleni yapmaya ve onların yanında olmaya devam edeceğiz.” dedi.

11 Ekim Dünya Kız Çocukları Günü Sabancı Vakfı güler sabancı

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