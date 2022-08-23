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Başarılı liderler, New York'ta buluşacak...

Amerikan Türk Cemiyeti Eş başkanı Suzan Sabancı Dinçer, 25 Ekim Salı günü New York’taki The Plaza Hotel’de özel bir davete ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor

23 Ağustos 2022 Salı
Başarılı liderler, New York'ta buluşacak...

Amerikan Türk Cemiyeti'nin geleneksel gala yemeği bu yıl 25 Ekim’de The Plaza Hotel New York’ta gerçekleştirilecek. Hem Türkiye’de hem de ABD’deki başarılarıyla ilham veren Türk girişimciler onuruna düzenlenecek gecenin öncesinde Goldman Sachs’la birlikte yatırım ve girişimcilik konferansı da düzenleyecek olan ATS, 28 Kasım’da ise Türk çağdaş sanatını tanıtmak üzere Miami’de bir davet verecek. Amerika Birleşik Devletleri ile Türkiye arasındaki sosyal, eğitim, kültürel, ticari ve ekonomik ilişkileri güçlendirmek amacıyla 1949 yılında kurulan Amerikan Türk Cemiyeti’nin (ATS) geleneksel gala yemeği bu yıl 25 Ekim Salı günü New York’taki The Plaza Hotel’de gerçekleştirilecek. 2020’den bu yana Akbank Yönetim Kurulu Başkanı Suzan Dinçer’in eş başkanlığını yürüttüğü ATS’nin bu yılki gala yemeğinde Türkiye’de olduğu kadar dünyada da başarılarıyla ilham veren Türk girişimciler onurlandırılacak. ABD ve Türkiye’deki girişimcilik ekosisteminin başarılı liderlerini bir araya getirecek etkinlikle birlikte iki ülke arasındaki işbirliğinin önemi vurgulanacak.

DİNÇER'DEN ÖZEL AÇIKLAMA

ABD’li yatırımcı Linda Wachner’la birlikte Cemiyetin eş başkanlığını yürüten Akbank Yönetim Kurulu Başkanı Suzan Sabancı Dinçer yaptığı açıklamada, “Amerikan Türk Cemiyeti için girişimcilik her zaman ayrı bir öneme sahip olmuştur. Özellikle son dönemde görülen ivme bizlere Amerikan ve Türk girişimcilerinin iki ülke ekonomisinin başarı hikâyesinde büyük bir rol oynayacağını gösteriyor. Bu denli önemli bir alanda ABD ve Türkiye arasında çok güçlü bağlar olduğunu görmek bizleri çok sevindiriyor. Ticaret, işbirliği ve ortaklıklarla iki ülkenin arasındaki ekonomik bağları sağlamlaştırırken girişimcilerimizin gerçek potansiyellerine ulaşmalarını da sağlayabileceğimizi düşünüyoruz. İkili ilişkileri bambaşka bir boyuta taşıyan girişimcilerimizi onurlandırmak adına da bu yıl gerçekleştireceğimiz galayı onlara atfetmek istedik. Geceye katılacak girişimcilerimizin başarı hikâyelerinin hepimize ilham vereceğine inanıyorum” dedi. New York’taki etkinlikleri sonrası Amerika çıkarması devam edecek olan Amerikan Türk Cemiyeti, 28 Kasım’da Miami’de dünyanın en önemli çağdaş sanat fuarı Art Basel Miami çerçevesinde Contemporary Istanbul’la birlikte bir davet düzenleyecek. Bass Museum’da gerçekleşecek davette Türk çağdaş sanatı uluslararası sanatseverlere tanıtılacak.

Akbank Yönetim Kurulu Başkanı Suzan Sabancı Dinçer Amerikan Türk Cemiyeti

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