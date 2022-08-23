Amerikan Türk Cemiyeti Eş başkanı Suzan Sabancı Dinçer, 25 Ekim Salı günü New York'taki The Plaza Hotel'de özel bir davete ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor
23 Ağustos 2022 Salı
AMERİKAN TÜRK CEMİYETİ EŞ BAŞKANI SUZAN SABANCI DİNÇER, 25 EKİM'DE NEW YORK'TA DÜZENLENECEK GALA YEMEĞİNE HAZIRLANIYOR
SUZAN SABANCI DİNÇER
SUZAN SABANCI DİNÇER
SUZAN SABANCI DİNÇER
SUZAN SABANCI DİNÇER
SUZAN SABANCI DİNÇER
Başarılı liderler, New York'ta buluşacak...
Amerikan Türk Cemiyeti Eş başkanı Suzan Sabancı Dinçer, 25 Ekim Salı günü New York'taki The Plaza Hotel'de özel bir davete ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor
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