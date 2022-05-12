Güncel

Alışverişle eğitime destek...

ÇABA Derneği’nin gelirini sosyal sorumluluk ve eğitim projelerine aktarmak üzere her yıl düzenlediği Alışveriş Şenliği sona erdi

12 Mayıs 2022 Perşembe
Alışverişle eğitime destek...

Bu yıl 11’incisi düzenlenen etkinlik Türkiye’nin önde gelen markalarının katılımı ile gerçekleşti.ÇABA Derneği’nin gelirini sosyal sorumluluk ve eğitim projelerine aktarmak üzere her yıl geleneksel olarak düzenlediği Alışveriş Şenliği gerçekleştirildi. Uzun bir aradan sonra bu yıl 11’incisi düzenlenen etkinlik 10-11 Mayıs tarihleri arasında Four Seasons Hotel Bosphorus’ta cemiyet hayatını buluşturdu. Türkiye’nin önde gelen markaları Alışveriş Şenliği’nde ÇABA Derneği aracılığıyla bu önemli sosyal sorumluluk projesine katkıda bulundu. Toplumun ihtiyaç duyulan her alanında gerçekleştirdiği yardım faaliyetleri ile bugüne kadar pek çok projeye imza atan ÇABA Derneği’nin gelenekselleşen kermes etkinliği bu yıl 11’inci yılını kutladı. Dernek Başkanı Eda Kosif, yönetim kurulu üyeleri ve tüm ÇABA gönüllüleri ev sahipliğinde, ünlü isimlerin markalarının da yer aldığı 170’yi aşkın markanın standı kermeste yerini aldı.

Onur AYDIN

Çaba Derneği sosyal sorumluluk

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Davetler Eczacıbaşı’nın objektifinden özel sergi!

Fotoğraf tutkunu iş insanı Bülent Eczacıbaşı, “Dönüşümden Yansımalar: Yeni İstanbul Modern’e Doğru” sergisiyle sanatseverleri ağırladı.

Davetler Sanatseverler Contemporary İstanbul'da...

Her yıl Türkiye ve dünya çağdaş sanatının en iyi örneklerini Avrupa ve Asya'nın buluşma noktasında bir araya getiren Contemporary Istanbul, ikinci gününde sanatseverleri ağırladı.

Güncel Alışverişle eğitime destek...

ÇABA Derneği’nin gelirini sosyal sorumluluk ve eğitim projelerine aktarmak üzere her yıl düzenlediği Alışveriş Şenliği sona erdi
Davetler Moda tutkunları bir arada...

Night Zoom Mert Aslan İkbahar-Yaz 2022 Koleksiyonu ihtişam dolu bir defileyle görücüye çıktı.

Haftanın Şıkları Şık uyum..

Feryal Gülman
Davetler Contemporary İstanbul kapılarını açtı!

Bu yıl 17.'si Habertürk ve Bloomberg HT medya sponsorluğunda gerçekleşen Contemporary İstanbul, Tersane İstanbul'da kapılarını sanatseverlere açtı.

Davetler Yardım için ÇABA'ladılar...

ÇABA Derneği’nin gelirini sosyal sorumluluk ve eğitim projelerine aktarmak için düzenlediği Alışveriş Şenliği eğlenceli etkinliklerle gerçekleşti.

Güncel Kavak'tan 'Kadın Olmak ve Ötesi'

Prof. Dr. Zehra Neşe Kavak, yeni kitabı 'Kadın Olmak ve Ötesi'ni özel bir etkinlikle tanıttı.

Magazin Hattı Özel koleksiyona tanıtım!

Cemiyet hayatının ünlü simaları mücevher sektörünün öncü markasının düzenelediği etkinlikte yeni tasarımları inceledi.
Jet Set Salaş cadde tarzları...

Dünyaca ünlü isimlerden Hailey Bieber, Sophie Turner, Kendall Jenner ve Bella Hadid salaş tarzlarıyla sokaklarda boy gösterdiler.

Magazin Hattı Engel tanımayan proje!

Sigortalı Toplum ve Sosyal Dayanışma Platformu’nun (STSP) öncülük ettiği, “Benden Sonra” projesini dün gerçekleşen etkinlikle tanıttı
Magazin Hattı Omurilik felcinin tedavisine ünlülerden destek...

Ünlü isimler, Wings for Life World Run 2022’de koştular

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.