Alışverişle eğitime destek...

Bu yıl 11’incisi düzenlenen etkinlik Türkiye’nin önde gelen markalarının katılımı ile gerçekleşti.ÇABA Derneği’nin gelirini sosyal sorumluluk ve eğitim projelerine aktarmak üzere her yıl geleneksel olarak düzenlediği Alışveriş Şenliği gerçekleştirildi. Uzun bir aradan sonra bu yıl 11’incisi düzenlenen etkinlik 10-11 Mayıs tarihleri arasında Four Seasons Hotel Bosphorus’ta cemiyet hayatını buluşturdu. Türkiye’nin önde gelen markaları Alışveriş Şenliği’nde ÇABA Derneği aracılığıyla bu önemli sosyal sorumluluk projesine katkıda bulundu. Toplumun ihtiyaç duyulan her alanında gerçekleştirdiği yardım faaliyetleri ile bugüne kadar pek çok projeye imza atan ÇABA Derneği’nin gelenekselleşen kermes etkinliği bu yıl 11’inci yılını kutladı. Dernek Başkanı Eda Kosif, yönetim kurulu üyeleri ve tüm ÇABA gönüllüleri ev sahipliğinde, ünlü isimlerin markalarının da yer aldığı 170’yi aşkın markanın standı kermeste yerini aldı.

Onur AYDIN