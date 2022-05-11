Yardım için ÇABA'ladılar...

ÇABA Derneği'nin gelirini sosyal sorumluluk ve eğitim projelerine aktarmak için düzenlediği Alışveriş Şenliği eğlenceli etkinliklerle gerçekleşti.

11 Mayıs 2022 Çarşamba

İŞ İNSANI NURİ DEVELİ EŞİ TUBA DEVELİ İLE BİRLİKTE ETKİNLİKTE  ALIŞVERİŞ YAPTI.

ASLI ŞEN FESTİVALDE KENDİ STANDINI AÇTI

ŞEBNEM ÇAPA ETKİNLİKTE STANDLARI GEZDİ.

HİLAL KOSİF PİLES ALIŞVERİŞ FESTİVALİNDE GEZDİ.

BEGÜM AYAYDIN, CANAN BAŞARIR İLE BİRLİKTE ALIŞVERİŞ YAPTI.

DERNEK BAŞKANI ÖZLEM ZEHEBİ ETKİNLİĞE EV SAHİPLİĞİ YAPTI.

İPEK KÖSE

ARZU KUNT

SERAP TİBUK

ZAFER KOZANOĞLU

VİLDAN KÜÇÜKMUSTAFA

GENEL

Yardım için ÇABA'ladılar...

ÇABA Derneği'nin gelirini sosyal sorumluluk ve eğitim projelerine aktarmak için düzenlediği Alışveriş Şenliği eğlenceli etkinliklerle gerçekleşti.

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