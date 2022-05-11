DERNEK BAŞKANI ÖZLEM ZEHEBİ ETKİNLİĞE EV SAHİPLİĞİ YAPTI.
İPEK KÖSE
ARZU KUNT
SERAP TİBUK
ZAFER KOZANOĞLU
VİLDAN KÜÇÜKMUSTAFA
GENEL
Yardım için ÇABA'ladılar...
ÇABA Derneği'nin gelirini sosyal sorumluluk ve eğitim projelerine aktarmak için düzenlediği Alışveriş Şenliği eğlenceli etkinliklerle gerçekleşti.
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