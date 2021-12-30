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2021’de boşanan çiftler…

2021 yılı bazı çifleri çok mutlu ederken kimilerini de ayrılık kararıyla çok üzdü...

30 Aralık 2021 Perşembe
2021’de boşanan çiftler…

Geride bıraktığımız 2021 yılında cemiyet hayatının ünlü isimleri çoğu zaman mutlu haberler alırken kimi zamanda kötü haberlerle sarsıldılar. Sosyetenin uyumlu partnerleriden Emine Boyner ve Ali Kürşat çifti boşanma kararlarıyla sevenlerini üzenler arasında yer aldı. İş insanı Cem Boyner’in kızı Ayşe Boyner de ablası Emine Boyner gibi eşi Cem Telvi ile bir yıl süren evliliklerini geçtiğimiz gülerde tek celsede sonlandırdılar. İstanbul Aile Mahkemesi'nde görülen duruşmaya taraflar avukatlarıyla birlikte katıldı. Duruşmada söz alan Ayşe Boyner, 'Boşanma konusunda anlaştık. Birbirimizden herhangi bir tazminat ve nafaka talebimiz yoktur' dedi. Cem Telvi ise 'Ben de boşanmak istiyorum' diye konuştu. Yaklaşık 15 dakika süren duruşma sonucu mahkeme çiftin boşanmasına karar verdi. 2021 yılında en çok konuşulan boşanma davalarından biri de iş adamı Kemal Gülman ve Feryal Gülman çiftinindi. Gülmanlar’ın 8 yıldır süren boşanma davası sonuçlandı. Mahkeme, Feryal Gülman'ın zina iddiası nedeniyle açtığı boşanma davasını karara bağlayarak çifti boşadı. Kemal Gülman'ı ise 60 milyon lira tazminata hükmetti. Yılın şaşırtan ayrılığı ise 12 yıllık evliliklerine tek celsede bitiren İzzet Antebi ve Didem Sarı’dan geldi. Yaz aylarında Bodrum’da teknelerinde ailece tatil yapan Antebi ve Sarı’nın 13 Ekim’de sessiz sedasız ayrılması şaşkınlık yarattı.

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