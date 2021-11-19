Aşk, ihanet, boşanma... 60 milyon nafaka!

Feryal Gülman kendisinden 32 yaş büyük eşi Gülman Şirketler Grubu'nun patronu, Kemal Gülman'a 8 yıl önce boşanma davası açmıştı. Gülman'ı, zinayla suçlayan Feryal Gülman, kocasının kendisini 22 yaş küçük bir kızla aldattığını öne sürmüştü. Kocasına ait şirketlerin yarısına tedbir kararı isteyen Gülman, 200 milyon liralık tazminatın yanı sıra kendisi için 200 bin, çocuğu Aslan Kemal için ise 25 bin lira nafaka istemişti. Bu arada Kemal Gülman da eşinin açtığı 200 milyon liralık tazminat istemli boşanma davasına karşılık, kötü muamele nedeniyle 500 bin liralık karşı boşanma davası açmıştı.

Kemal Gülman, karşı boşanma davasında başka bir kadınla aşk yaşadığı iddiasını reddetmişti. Mahkeme, çiftin eşit kusurlu olarak nafaka ile tazminat taleplerini geri çevirmiş ve boşanmalarına karar vermişti. Çift, karara itiraz ederek dava dosyasını Yargıtay'a taşımıştı. Yargıtay da mahkeme kararının çelişkili olduğu gerekçesiyle davayı bozmuştu.