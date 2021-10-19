Özkanca'ya doğum günü kutlaması...

İşadamı Umut Özkanca'nın eşi Fulya Özkanca, yeni yaşını ailesi ve dostlarının paylaşımlarıyla kutladı. Ablası Melisa Mutlu kardeşinin doğum gününü 'İlk göz ağrım, biriciğim, iyi ki doğdun. Sensiz bir hayat nasıl olurdu bilmiyorum. Seni çok seviyorum canım kardeşim' notunu düşerek kutlarken yakın dostu Melda Kosif ise birlikte çekildikleri fotoğrafı payalaşarak 'Canım Fulya'm gözlerinin içi hep gülsün! Yeni yaşında kalbinin güzelliği hayatına ışık olsun' sözleriyle Özkanca'nın yeni yaşını kutladı.