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Adrenalin tutkunu Machler...

Yaz tatilini teknede geçiren Bettina Machler, adrenalin dolu paylaşımlarıyla dikkat çekti.

27 Ağustos 2021 Cuma
Adrenalin tutkunu Machler...

Adrenalin sever bi isim olan Bettina Machler, bu yaz da çıktığı tekne tatiliyle adından söz ettirdi. Son olarak çocukları Can ve Pia Hakko ile teknede yaptığı tatiliyle yazı noktalayan Bettina Hanım, soluğu yeniden İstanbul'daki evinde aldı. Her zaman eğlenceyi ve adrenalini seven Machler, teknede yaptığı atlayışlarla dikkatleri üzerine çekti. Zorlu koşullarda bile spor yapmayı ihmal etmeyen Machler, fit görüntüsüyle herkese örnek olurken, yeni adrenalin dolu fotoğraflarıyla da takipçilerinden beğeni topladı.

Bettina Machler spor tatil BODRUM

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