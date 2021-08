Adrenalin tutkunu Machler...

Adrenalin sever bi isim olan Bettina Machler, bu yaz da çıktığı tekne tatiliyle adından söz ettirdi. Son olarak çocukları Can ve Pia Hakko ile teknede yaptığı tatiliyle yazı noktalayan Bettina Hanım, soluğu yeniden İstanbul'daki evinde aldı. Her zaman eğlenceyi ve adrenalini seven Machler, teknede yaptığı atlayışlarla dikkatleri üzerine çekti. Zorlu koşullarda bile spor yapmayı ihmal etmeyen Machler, fit görüntüsüyle herkese örnek olurken, yeni adrenalin dolu fotoğraflarıyla da takipçilerinden beğeni topladı.