'Yoktunuz' sergisi Roma'da açıldı...

Yıldız Holding’in ana sponsorluğunu üstlendiği Ahmet Güneştekin’in yeni kişisel sergisi ‘Yoktunuz’, küratörler Sergio Risaliti ve Paola Marino eşliğinde Roma Ulusal Modern ve Çağdaş Sanat Müzesi’nde ziyarete açıldı. Heykel, video ve enstalasyonlardan oluşan eserler, 28 Eylül’e kadar müzenin farklı bölümlerine yayılan özel bir yerleştirmeyle izleyiciyle buluşacak. Yıldız Holding tarafından müzeye kalıcı olarak bağışlanan Ahmet Güneştekin’e ait ‘Alfabe Lahitleri’ adlı eser, Antonio Canova’nın başyapıtı ‘Herkül ve Lika’ heykelinin yer aldığı büyük neoklasik salonda sergileniyor. Bu önemli yapıt, Roma Ulusal Modern ve Çağdaş Sanat Müzesi’nin daimi koleksiyonuna dahil edilerek kalıcı bir kültürel iz bırakıyor. Aynı salonda, Güneştekin’in sergiye adını veren çarpıcı enstalasyonu ‘Yoktunuz’ da yer alıyor. Sergiyi İstanbul'dan ziyarete gelen isimler arasında Ali Sabancı, Nezih Barut, Cem Hakko, Hamdi Akın gibi sanatsever isimler de bulunuyordu.

Hakan YAĞCI