Türkiye'nin tanınmış modacılarından biri olan Atıl Kutoğlu, yakın dostu Has Otomotiv Yönetim Kurulu Başkanı Can Has ile eşi Ahu Has'ı ziyaret etti. Viyana'da butikleri olan ve yılın belli ayları Viyana'da yaşayan Kutoğlu, Has çiftinin Viyana'daki evlerine konuk oldu. Uzun zaman sonra görüşen arkadaşlar bol bol sohbet ederek hasret giderdi.