Kutoğlu'ndan dostlarına ziyaret

MODACI ATIL KUTOĞLU YAKIN DOSTLARI CAN VE AHU HAS ÇİFTİNİ VİYANA'DA ZİYARET ETTİ.
ATIL KUTOĞLU, CAN HAS
ATIL KUTOĞLU, AHU HAS
CAN-AHU HAS
Modacı Atıl Kutoğlu işadamı Can Has ve eşi Ahu Has'ı Viyana'da ziyaret etti.
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