Bebek göründü!

Şubat ayında iş insanı Kaan Demirağ ile hayatını birleştiren Aslışah Alkoçlar, bir süredir iddia edilen hamilelik haberlerini sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla doğruladı. 4,5 aylık hamile olan Alkoçlar, büyüyen karnıyla ilk kez poz verdi. 28 yaşındaki Alkoçlar'ın, "Sahil tümseği" notunu düştüğü ve göbeğine eşi Kaan Demirağ'ı etiketlediği paylaşımına, takipçileri tarafından çok sayıda yorum yapıldı. İlk bebeklerini bekleyen çift, geçtiğimiz günlerde yeni evlerine taşınmış ve evlerinin fotoğraflarını sosyal medya hesabından yayınlamışlardı.