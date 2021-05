Geçtiğimiz aylarda nişanlanan Nazlı Kayı ile Hacı Sabancı, uzun süredir İstanbul'daydı. Farklı yerler görmeyi seven ikili, uzun bir aradan sonra tatile çıktı. New York'a giden Sabancı ile Kayı, özledikleri şehrin her noktasını gezdi. Sergiler ve çok sevdikleri restoranlarda vakit geçiren ikili, sosyal medyadan fotoğraf paylaşmayı ihmal etmedi.