Eğlenceli New York günleri devam ediyor...

İş insanı Hacı Sabancı ile nişanlısı Nazlı Kayı'nın New York tatili tüm hızıyla devam ediyor

08 Mayıs 2021 Cumartesi

UZUN SÜREDİR TÜRKİYE'DE OLAN İŞ İNSANI HACI SABANCI İLE NİŞANLISI NAZLI KAYI, 17 GÜNLÜK KAPANMA DOLAYISIYLA SOLUĞU NEW YORK'TA ALDI

YAKIN DOSTLARIYLA BİR ARAYA GELME İMKANI BULAN ÜNLÜ ÇİFT, NEW YORK'UN POPÜLER RESTORANLARINDA VAKİT GEÇİRDİ

NAZLI KAYI

NAZLI KAYI, HACI SABANCI

NAZLI KAYI, HACI SABANCI

NAZLI KAYI, HACI SABANCI

NAZLI KAYI, HACI SABANCI

NAZLI KAYI, HACI SABANCI

NAZLI KAYI, HACI SABANCI

NAZLI KAYI, HACI SABANCI

Eğlenceli New York günleri devam ediyor...

İş insanı Hacı Sabancı ile nişanlısı Nazlı Kayı'nın New York tatili tüm hızıyla devam ediyor

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Eğlenceli New York günleri devam ediyor...

İş insanı Hacı Sabancı ile nişanlısı Nazlı Kayı'nın New York tatili tüm hızıyla devam ediyor