Eğlenceli New York günleri devam ediyor...

UZUN SÜREDİR TÜRKİYE'DE OLAN İŞ İNSANI HACI SABANCI İLE NİŞANLISI NAZLI KAYI, 17 GÜNLÜK KAPANMA DOLAYISIYLA SOLUĞU NEW YORK'TA ALDI
YAKIN DOSTLARIYLA BİR ARAYA GELME İMKANI BULAN ÜNLÜ ÇİFT, NEW YORK'UN POPÜLER RESTORANLARINDA VAKİT GEÇİRDİ
NAZLI KAYI
NAZLI KAYI, HACI SABANCI
İş insanı Hacı Sabancı ile nişanlısı Nazlı Kayı'nın New York tatili tüm hızıyla devam ediyor
Oya Eczacıbaşı
Ümit Boyner
Demet Sabancı Çetindoğan
Arzu Sabancı
Aylin Tahincioğlu
Derin Mermerci
Cemiyet hayatının ünlü simalarından Zeynep Çarmıklı ve Allan Hakko ile sevgilisi Merve Oflaz Bebek'te kameralara yansıdılar.