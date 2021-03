40'ıncı yaşa özel kutlama!

Geçtiğimiz ay Kaan Demirağ'la nikah masasına oturan Aslışah Alkoçlar eşinin doğum gününü küçük bir parti ile kutladı. Sosyetik güzel Aslışah Alkoçlar eşi Kaan Demirağ'ın doğum gününü ikinci kez kutladı. Eşi ile birlikte Dubai'de balayı yapan Alkoçlar, Türkiye'ye döner dönmez Kaan Bey'e bir sürpriz hazırladı. Evlerinde dostlarıyla küçük bir kutlama organize ederek Demirağ'ın 40 yaşına basmasını kutlayan Aslışah Hanım kutlama için özel hazırlık yaptı. Kutlamaya Neslişah Alkoçlar Düzyatan ve çiftin yakın dostları katıldı. Aslışah Alkoçlar eşinin doğum gününü "Doğum günü senin ama sen benim cennetten hediyemsin. Gülüşün içimi ısıtıyor, varlığın beni bir bütün yapıyor. Her birinize ve her güne sahip olduğum için mutluyum. Ah ve birlikte yaşlanacağımıza ve her zaman bir başlangıç yapacağına sevindim. Seni bugün ve sonsuza kadar seviyorum" notunu düştüğü romantik karelerini sosyal medya hesabından paylaşarak kutlamıştı. Yaptığı paylaşımdaki notuyla takipçileri tarafından bebek beklediği düşünülen Aslışah Hanım soruları yanıtsız bırakmıştı.