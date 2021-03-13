40'ıncı yaşa özel kutlama!

Sosyetik güzel Aslışah Alkoçlar eşi Kaan Demirağ'ın doğum gününü evinde dostlarıyla birlikte kutladı.

13 Mart 2021 Cumartesi

ASLIŞAH ALKOÇLAR-KAAN DEMİRAĞ

ASLIŞAH ALKOÇLAR EŞİ KAAN DEMİRAĞ'IN DOĞUM GÜNÜNÜ DOSTLARIYLA BİRLİKTE KUTLADI.

KAAN DEMİRAĞ

ASLIŞAH ALKOÇLAR VE KAAN DEMİRAĞ 5 ŞUBAT'TA GÖRKEMLİ BİR TÖRENLE DÜNYAEVİNE GİRDİ.

KAAN DEMİRAĞ

AİLE VE YAKIN ARKADAŞLARININ HAZIR BULUNDUĞU ASLIŞAH ALKOÇLAR VE KAAN DEMİRAĞ'IN SADE NİKAH TÖRENİNE YAKLAŞIK 30 KİŞİ KATILMIŞTI.

GENEL

ASLIŞAH ALKOÇLAR NİKAHTAN SONRA SOSYAL MEDYA HESABINDAKİ SOYADINI ASLIŞAH DEMİRAĞ OLARAK GÜNCELLEMİŞTİ.

ASLIŞAH ALKOÇLAR VE KAAN DEMİRAĞ ÇİFTİ BALAYI İÇİN DUBAİ'Yİ TERCİH ETTİ.

ASLIŞAH ALKOÇLAR

ASLIŞAH ALKOÇLAR

ASLIŞAH ALKOÇLAR

ASLIŞAH ALKOÇLAR

40'ıncı yaşa özel kutlama!

Sosyetik güzel Aslışah Alkoçlar eşi Kaan Demirağ'ın doğum gününü evinde dostlarıyla birlikte kutladı.

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