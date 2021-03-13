40'ıncı yaşa özel kutlama!

ASLIŞAH ALKOÇLAR-KAAN DEMİRAĞ
ASLIŞAH ALKOÇLAR EŞİ KAAN DEMİRAĞ'IN DOĞUM GÜNÜNÜ DOSTLARIYLA BİRLİKTE KUTLADI.
KAAN DEMİRAĞ
ASLIŞAH ALKOÇLAR VE KAAN DEMİRAĞ 5 ŞUBAT'TA GÖRKEMLİ BİR TÖRENLE DÜNYAEVİNE GİRDİ.
AİLE VE YAKIN ARKADAŞLARININ HAZIR BULUNDUĞU ASLIŞAH ALKOÇLAR VE KAAN DEMİRAĞ'IN SADE NİKAH TÖRENİNE YAKLAŞIK 30 KİŞİ KATILMIŞTI.
GENEL
ASLIŞAH ALKOÇLAR NİKAHTAN SONRA SOSYAL MEDYA HESABINDAKİ SOYADINI ASLIŞAH DEMİRAĞ OLARAK GÜNCELLEMİŞTİ.
ASLIŞAH ALKOÇLAR VE KAAN DEMİRAĞ ÇİFTİ BALAYI İÇİN DUBAİ'Yİ TERCİH ETTİ.
ASLIŞAH ALKOÇLAR
Sosyetik güzel Aslışah Alkoçlar eşi Kaan Demirağ'ın doğum gününü evinde dostlarıyla birlikte kutladı.
Eda Kosif
Aylin Tahincioğlu
Elif Dürüst
Derin Mermerci
Melisa Mutlu
Nevbahar Koç
Cemiyet hayatının tanınmış simalarından Edvina Sponza ve sevgilisi İbrahim Kutluay Bebek'te görüntülendi.