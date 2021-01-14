Güncel

Sabancı Vakfı Kısa Film Ödülleri sahiplerini buldu

Sabancı Vakfı’nın “Kısa Film Uzun Etki” sloganıyla bu sene beşincisini düzenlediği Kısa Film Yarışması’nın kazananları belli oldu.

14 Ocak 2021 Perşembe
Sabancı Vakfı Kısa Film Ödülleri sahiplerini buldu

Sabancı Vakfı’nın “Kısa Film Uzun Etki” sloganıyla bu sene beşincisini düzenlediği Kısa Film Yarışması’nın kazananları belli oldu. “Değişen İklimler, Değişen Hayatlar” temasıyla bu yıl ilk kez online düzenlenen yarışmanın ödül töreni Sabancı Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Güler Sabancı, Sabancı Vakfı Genel Müdürü Nevgül Bilsel Safkan’ın ev sahipliğinde ve Zeynep Atakan’ın sanat yönetmenliğinde gerçekleşti. Jüri üyeleri ve yarışmacıların online bağlandığı, pek çok sanatseverin Sabancı Vakfı YouTube hesabından takip ettiği canlı yayında ödüller sahiplerini buldu. "Cansuyu” filmiyle birinci olan Anıl Gök’ün ödülünü Sabancı Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Güler Sabancı açıklarken “Taze Süt” filmiyle ikinci olan Ömer Faruk Güler’in ödülünü Sabancı Vakfı Genel Müdürü Nevgül Bilsel Safkan ve “Tatile Gidiyoruz” filmiyle üçüncü olan Aral Ariel Goldenberg’in ödülünü yarışmanın Kanaat Önderi Tamara Kotevska açıkladı. Mansiyon ödüllerine layık görülen “Kimin Umurunda” filminin yönetmeni Yeliz Gürkan’ın ve “Hayır!” filminin yönetmeni Can Yeşiloğlu’nun ödülünü Sanat Yönetmeni Zeynep Atakan açıkladı. Ödül töreninde yaptığı konuşmada Kısa Film Yarışması’nın toplumsal meseleleri sanat yoluyla ele alma ve görünür kılma hedefiyle başlatıldığını belirten Sabancı Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Güler Sabancı, “Her yıl farklı bir tema seçiyoruz ve bu temaları seçerken özellikle küresel olmasını önemsiyoruz. Geçen yılın teması ‘Dijital Yalnızlık’ olarak belirlenmişti. Filmlerde işlenen dijital yalnızlık teması pandemide gerçeğimiz oldu. Bu yılın teması ise yine uzun yıllar gündemde kalacağını öngördüğümüz ‘iklim değişikliği’… İnanıyorum ki; bu yıl da genç sinemacılar yaratıcılıkları ve öngörüleriyle büyük bir etki yaratacak ve herkesi harekete geçirecekler. COVID-19 pandemisi, dünyamızın küresel bir kriz karşısında ne kadar kırılgan olduğunu gözler önüne serdi. Her yönüyle pandemiden çok daha derin sonuçlar doğuracak iklim krizinin, ne yazık ki aşısı yok. Ancak hepimizin ortak gayretiyle tedavisi mümkün. Bu tedavinin temelinde ise farkındalık oluşturmak var. Öncelikle şunu kabul etmeliyiz. İklim krizi yalnızca yarının konusu değil, bugünden etkilerini yaşadığımız, acil çözüm bekleyen bir mesele. Örneğin; Ocak ayı başlarında yalancı bir bahar yaşadık. Kar yağması beklenen bir mevsimde ağaçlar çiçek açtı, yeterli yağış alınamadı. Bu, çok hayati ve dikkate alınması gereken küresel bir sorun. Çözümü için biz de elimizden geleni yapmaya gayret ediyoruz. Bu konuda her geçen gün kendimizi daha da geliştirmekte kararlıyız. Ama yetmez biliyoruz, çok daha geniş kapsamlı projelere, bugünden yarını düşünerek öngörülü adımlar atmaya ihtiyacımız var. Bu anlamda, genç yönetmenlerin çektiği filmler, meselenin önemini bir kez daha gözler önüne serecek” dedi.

Sabancı Vakfı Kısa Film Ödülleri GÜLERSABANCI cansuyu film

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Güncel Sabancı Vakfı Kısa Film Ödülleri sahiplerini buldu

Sabancı Vakfı’nın “Kısa Film Uzun Etki” sloganıyla bu sene beşincisini düzenlediği Kısa Film Yarışması’nın kazananları belli oldu.

Güncel Yoleri 'ÇEV Sanat' için iş başında...

ÇEV Sanat Başkanı Berrin Yoleri, yoğun iş temposuna yeniden başlayarak ofisteki gününü paylaştı.
Güncel Sabancı'nın çocukluk anıları...

Cemiyet hayatının ünlü isimlerinden Arzu Sabancı çocukluk fotoğraflarını takipçileriyle paylaştı.
Güncel Dostlardan sürpriz kutlama...

Bahar Şer eşi Ozan Şer'in doğum gününü yakın dostlarıyla birlikte kutladı.
Güncel Boyner tarzı...

Ayşe Boyner farklı tarzını takipçilerine sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla gösterdi.
Güncel Tapan'a doğum günü kutlaması...

Sosyetenin tanınmış simalarından Pırıl Çetindoğan kuzeni Melisa Tapan'ın doğum gününü kutladı.
Haftanın Şıkları Deri detaylı şıklık

Elif Dürüst
Güncel Sabancı'dan annesine 'Sultan' benzetmesi...

Cemiyet hayatının ünlü simalarından Demet Sabancı Çetindoğan annesi Özcan Sabancı'yı, Türkan Şoray'a benzettiğini sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğrafla açıkladı.
Güncel Covıd-19 aşısı üretimi için izin belgesi aldı!

Abdi İbrahim Yönetim Kurulu Başkanı Nezih Barut ilaç sektöründe olan Abdi İbrahim'in, COVID-19 aşılarını en üst standartlarda üretebilme kapasitesine sahip olduğunu gösteren üretim izin belgesini aldığını duyurdu.

Güncel Şen'e özel doğum günü paylaşımı!

Cemiyet hayatının ünlü simalarından Aslışah Alkoçlar ve Gülşah Alkoçlar yakın dostları Begüm Şen'in doğum gününü kutladı.
Güncel Ersoy'un tasarım çalışması...

Pervin Ersoy sanatçı Pınar Kalem ile Projehane çatısı altında etkinlik gerçekleştirdi.

Güncel Eğlenceli kutlama...

Cemiyet hayatının ünlü simalarından Evelize Kosif eşi Hakan Kosif'in doğum gününü yakın arkadaşlarıyla birlikte kutladı.