Sabancı Vakfı Kısa Film Ödülleri sahiplerini buldu

GÜLER SABANCI
GENEL
ANIL GÖK
Sabancı Vakfı'nın "Kısa Film Uzun Etki" sloganıyla bu sene beşincisini düzenlediği Kısa Film Yarışması'nın kazananları belli oldu.
Ahu Orakçıoğlu
Şirin Yalçın
Sanem Tezman
Sabancı Vakfı’nın “Kısa Film Uzun Etki” sloganıyla bu sene beşincisini düzenlediği Kısa Film Yarışması’nın kazananları belli oldu.
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