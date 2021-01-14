Sabancı Vakfı Kısa Film Ödülleri sahiplerini buldu

Sabancı Vakfı'nın "Kısa Film Uzun Etki" sloganıyla bu sene beşincisini düzenlediği Kısa Film Yarışması'nın kazananları belli oldu.

14 Ocak 2021 Perşembe

GÜLER SABANCI

GENEL

ANIL GÖK

GÜLER SABANCI

GÜLER SABANCI

GÜLER SABANCI

GÜLER SABANCI

GÜLER SABANCI

GÜLER SABANCI

GÜLER SABANCI

GÜLER SABANCI

Sabancı Vakfı Kısa Film Ödülleri sahiplerini buldu

Sabancı Vakfı'nın "Kısa Film Uzun Etki" sloganıyla bu sene beşincisini düzenlediği Kısa Film Yarışması'nın kazananları belli oldu.

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Sabancı Vakfı Kısa Film Ödülleri sahiplerini buldu

Sabancı Vakfı’nın “Kısa Film Uzun Etki” sloganıyla bu sene beşincisini düzenlediği Kısa Film Yarışması’nın kazananları belli oldu.

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