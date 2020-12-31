Sosyetenin 2021 dilekleri...

Tüm dünyada sağlık sorunlarının ve depremlerin yaşandığı bir yılı daha geride bırakan iş ve cemiyet hayatının ünlü simaları 2020'nin özetini ve 2021'e olan umutlarını HT Kulüp'te anlattılar.

Feryal Gülman: 2020 hepimiz için çok zor bir yıl oldu. Benim en büyük dileğim 2021 2020'yi aratmasın en büyük dileğim. 2021 dilerim ki insanlara daha hümanist, insalcıl olmayı, maneviyatını ve inançlarını dille değil de gönülleriyle, davranışlarıyla gösterdiği bir yıl olur. 2021'in sanıyorum ki ilk ayları zorlu geçecek ama ikinci yarısında daha umutlu bir yıl olur diye umuyorum.

Etel Baler: 2020 kimse için parlak bir sene olmadı. Şuanda yeni normal dediğimiz şeyi normalleştirmemizi diliyorum. Biran önce eski yaşamlarımıza geri dönmeyi, gezmeyi, birbirimize sarılmayı, sosyalleşmeyi, üretmeyi kucakladığımız bir sene olsun.

Berna Çebi: 2020 çok iyi olmayan bir yıldı. Gelecek yıldan daha umutluyum. Yeni başlangıçlar umutları doğurur. Bunun doğrultusunda çok güzel şeyler olacak. Bu seneye kahkahalarla başlayalım, gülerek geçirelim. Herkesin çok umutlu olacağı, hep en iyileri yaşayacağı ve hep sevdiklerimizin yanında uyanacağımız iyi bir yıl olsun.

Atıl Kutoğlu: 2020 herkes gibi benim içinde çok iyi geçmedi. Bazı şeylerin değerini daha çok anlar olduk. 2021’in her şeyden önce sağlık getirmesini dilerim. İnşallah huzurlu bir döneme gireriz. Kültürel faaliyetlerin, modanın, defilelerin doruk yaptığı bir döneme gireriz diye ümit ediyorum.

Beyza Uyanoğlu: 2020 tüm dünyada zor bir yıl oldu. Yakınlarını kaybedenlere buradan baş sağlığı diliyorum. 2021'de tabi ki umut ve şükürü bırakmıyoruz. Ben kendi adıma umutluyum. Sağlığımızın geri geldiği, ailemizle bir araya gelebildiğimiz, seyahatlerimize çıkabildiğimiz umutlu bir yıl olsun.