Sabancı'nın arşiv yolculuğu!

Seyahate çıkmayı ve yeni yerler keşfetmeyi çok seven sosyetenin ünlü simalarından Arzu Sabancı, tüm dünyada kısıtlamalara neden olan sağlık sorunları yüzünden yeni seyahat planlarına ara verdi. Mümkün olduğunca kurallara uyarak evden çıkmamaya çalışan Sabancı, arşiv fotoğraflarını takipçileriyle paylaştı. Geçmiş yıllara ait gezilerinde çekildiği fotoğraf karelerini "Arşivde yolculuk" notuyla sosyal medya hesabından paylaşan Arzu Hanımın Marakeş'de çekildiği fotoğrafları takipçilerinden tam not aldı.