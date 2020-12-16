HT KULÜP
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Sabancı'nın arşiv yolculuğu!

HABERİN FOTOĞRAFLARI

Cemiyet hayatının ünlü simalarından Arzu Sabancı arşivinde tuttuğu fotoğrafları takipçileriyle paylaştı.

Seyahate çıkmayı ve yeni yerler keşfetmeyi çok seven sosyetenin ünlü simalarından Arzu Sabancı, tüm dünyada kısıtlamalara neden olan sağlık sorunları yüzünden yeni seyahat planlarına ara verdi. Mümkün olduğunca kurallara uyarak evden çıkmamaya çalışan Sabancı, arşiv fotoğraflarını takipçileriyle paylaştı. Geçmiş yıllara ait gezilerinde çekildiği fotoğraf karelerini "Arşivde yolculuk" notuyla sosyal medya hesabından paylaşan Arzu Hanımın Marakeş'de çekildiği fotoğrafları takipçilerinden tam not aldı.

Etiketler
Arzu Sabancı arşiv Marakeş gezi covid19
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