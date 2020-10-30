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Doğum gününü mezarı başında kutladı!

HABERİN FOTOĞRAFLARI

Cemiyet hayatının ünlü isimlerinden Caroline, Aylin, Esra Koç ve Çiğdem Simavi merhum Mustafa Koç'un mezarını ziyaret etti.

2016 yılının Ocak ayında evinde geçirdiği kalp krizi sonucu hayata gözlerini yuman Mustafa Koç'un, 29 Ekim'deki doğum gününü ailesi unutmadı. Zincirlikuyu Mezarlığı'ndaki aile kabristanına ilk ziyarete gelen eşi Caroline Koç ve kızları Aylin ve Esra oldu. Sabahın erken saatlerinde mezarlığa gelen aile, görüntü vermemek için saati çok erken tuttu. Bir görevlinin aile kabristanını temizlemesini isteyen aileden, öğlen vakti Çiğdem Simavi ziyarete geldi. 55 yaşında kaybettiği oğlunu doğum gününde unutmayan Simavi'ye, yakın arkadaşı Lerzan Boyner'de eşlik etti. Bir süre mezarlıkta vakit geçiren Çiğdem Simavi, korumasından istediği parayı da kabristanı temizleyen görevliye verdi.

Onur AYDIN

Etiketler
MUSTAFA KOÇ carolinekoç çiğdemsimavi koçholding doğumgünü
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