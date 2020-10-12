Kızlarına özel kutlama...

Cemiyet hayatının ünlü babaları 11 Ekim Dünya Kız Çocukları Günü'nü kızlarıyla çekilmiş fotoğraflarla kutladılar.

İş ve cemiyet hayatının ünlü babalarından Hamdi Akın, Levent Kızıl ve Cem Boyner 11 Ekim Dünya Kız Çocukları Günü'nü kutladılar. Kızlarıyla çekilmiş fotoğrafları sosyal medya hesaplarından paylaşan duygulu anlar yaşadılar. Hamdi Akın iki kızı Pelin Akın Özalp ve Zeynep Akın'la çekilmiş karelerini paylaştı. İş dünyasının önde gelen isimlerinden Cem Boyner ise ikiz kızları Ayşe, Elif ve Emine Boyner'i sosyal medya hesabından paylaşarak "Hamd olsun" notunu düştü. Levent Kızıl ise kızı Serra ile olan anısı paylaşarak anlamlı günü kutladı.