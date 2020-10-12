"Koronavirüs salgını ekonomi için detoks"

Türk tekstil sektörünün öncü gruplarından Orka Holding Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Orakçıoğlu, Koronavirüs salgınının ekonomi için detoks olduğunu söyledi.

Ekonominin son çeyreğini pandemi sonrası ortaya çıkan durumla birlikte değerlendiren Orka Holding Yönetim Kurulu Başkanı ve Türkiye'nin önde gelen tekstil markasının kurucusu Süleyman Orakçıoğlu, sektörün son çeyreğini değerlendirirken önemli açıklamalarda bulundu. Önceki gün City's Nişantaşı mağazasını ziyaret eden Süleyman Orakçıoğlu, muhabirlerin kendisine yöneltilen soruları yanıtladı. Pandemi ile birlikte ortaya çıkan yeni durumun hem iş dünyası, hem de sektör için önemli bir düşünme ve yeniden organize olma fırsatı çıkardığını ifade eden Orakçıoğlu şunları söyledi: Pandeminin tüm dünyada etkisi oldu. Her şeyden önce bu dönemi detoks dönemi olarak düşündük. Neleri eksik yapıyorduk, neleri daha iyi yapabiliriz, bunun planlamasını yaptık, ekibimizle birlikte enerjimizi artırdık. Mesela geçtiğimiz on gün içinde Anadolu'nun değişik kentplerinde 4 mağazamız açıldı. Yine aynı şekilde yurt dışında 3 mağazamız daha açılacak. Pandemiye rağmen bu açılışları yaptık. Performansla ilgili bir takım sorun olan yerlerde, sorunların çözümü için gerekli planlamaları çalışmaları yapıyoruz. Pandemiyle birlikte durmak yok yola devam diyoruz.

Hakan YAĞCI