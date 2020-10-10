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Oğlunu okula götürdü

HABERİN FOTOĞRAFLARI

Cemiyet hayatının ünlü isimlerinden Pervin Ersoy oğlunu okula götürdü.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy'un eşi Pervin Ersoy oğluyla birlikte okula gitti. Okulların yeniden açılmasıyla birlikte küçükler okul yoluna çıktı. 1. sınıfa başlayan küçük oğlunu ilk gününde yalnız bırakmayan Pervin Hanım, bu gururlu anlarını sosyal medya hesabından paylaştı. Pervin Ersoy fotoğrafına "Ve şimdi okullu olduk haftada 2 gün olsada bu pandemi döneminde sınıfları doldurduk. Sevinçliyiz hepimiz yaşasın okulumuz. Bu yıl 1. sınıfa başlayan tüm çocuklarımıza başarılar, sağlıklar, bol şans diliyorum" notunu düşerek oğluyla keyifli bir gün geçirdi.

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Oğlunu okula götürdü Pervin Ersoy
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