Kemal Gülman'dan yalı satışına yasak!

Feryal Gülman, eski eşi Kemal Gülman'ın satın aldığı Bebek'te bulunan lüks yalıyı satışa çıkardı. Kemal Gülman tarafından alınan yalıya Gülman'ın avukatları tarafından satış yasağı konuldu.

Kemal Gülman’ın kendisinden 58 yaş küçük Eda Cideli ile öpüşürken görüntülenmesinin ardından harakete geçen Feryal Gülman, Bebek’teki yalısını satışa çıkardı. 1978 yılında Kemal Gülman tarafından alınan ve evlilik sürecinden %52’sini eşi Feryal Gülman’a, %48’ini ise oğlu Aslan Kemal Gülman’a devreden Kemal Gülman, eşinin yalıyı satışa çıkarması sonrası avukatlarının girişimiyle engel oldu. İstanbul 12. Asliye Ticaret Mahkemesi’nin 2020/ 440 E sayısına kayıtlı olarak açmış olduğu davada, müşterek çocuk Aslan Kemal Gülman adına kayıtlı olan %48 hissenin kendisine ait olduğunu ve kendi adına tescil edilmesini talep etti ve Feryal Gülman’a ait %52 hisse üzerinde ise alacaklarından dolayı haczinin olduğunu belirtti. Bu zamana kadar bir çok dizinin çekimi için verilen ve 450 m2’lik havuzlu yalının akibeti merak ediliyor.

Onur AYDIN