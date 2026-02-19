Yıldız Holding, Ramazan ayını Türk-İslâm sanatının en güzel örnekleriyle karşılama geleneğini "Sabrın Nakşı" sergisiyle sürdürdü.
Giriş: 19 Şubat 2026 Perşembe
MEHMET TÜTÜNCÜ
MEHMET TÜTÜNC, MURAT ÜLKER
GENEL
“Sabrın Nakşı” sergisi...
Yıldız Holding, Ramazan ayını Türk-İslâm sanatının en güzel örnekleriyle karşılama geleneğini "Sabrın Nakşı" sergisiyle sürdürdü.
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.