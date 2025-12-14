Sanata destek için 'Gala Modern'...

Modern'in sergi ve eğitim programlarına katkıda bulunmak amacıyla düzenlenen Gala Modern, bu yıl da farklı coğrafyalardan sanatçıların üretimlerini, Destek Yarışı'nda sanatseverlerle buluşturdu.

Giriş: 14 Aralık 2025 Pazar

OYA ECZACIBAŞI

MURAT-ESRA COŞKUN

SUZAN SABANCI

AYLİN-ÖZCAN TAHİNCİOĞLU

HACI-NAZLI SABANCI

SANEM TEZMAN

MEHMET NURİ-PERVİN ERSOY

GÖKÇE-ÖMER GÜRSOY

PELİN AKIN ÖZALP

BEYZA UYANOĞLU

İPEK-ONUR ÖZKAN

MURAT ASLAN, DERİN MERMERCİ

AHMET-NESRİN ESİRTGEN

ÖMER-BEGÜM BALLI

MAYA PORTAKAL

TÜRKAN ÖZİLHAN, ESRA OFLAZ

KAAN-FEYZA BOYNER

ÖMÜR-EDA TAN

ALBERT-ŞELİ ELVAŞVİLİ

