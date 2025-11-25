KADEM: “Şiddete Karşı Hep Birlikte” 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Uluslararası Mücadele Günü'nde "Şiddete Karşı Hep Birlikte" diyerek toplumun tüm kesimlerini mücadeleye çağıran KADEM'in yeni kampanyasının yüzü Kenan İmirzalıoğlu oldu.