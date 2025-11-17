Mutluluğa 'Evet' dediler

Boğaz’ın büyüleyici atmosferinde, Türkiye’nin iş, siyaset ve sanat dünyası dün akşam Çırağan Sarayı’nda unutulmaz bir düğünde bir araya geldi. Sait–Fahriye Yıldız çiftinin kızları Nurcan Yıldız ile Mehmet – Gülay Sevigen çiftinin oğulları Berke Sevigen, görkemli bir törenle bir ömür boyu mutluluğa “evet” dedi. Devlet ve iş dünyasında önemli bir yere sahip olan Mehmet Sevigen, geçmişi ve etkisiyle gecenin dikkat çeken isimleri arasındaydı. Törenin en çarpıcı anlarından biri, nikah şahitlerinin oluşturduğu güçlü liste oldu. Binali Yıldırım, Davut Gül, Hüsamettin Özkan, Suzan Sabancı, Tuncay Özilhan gibi Türkiye’nin en etkili isimleri genç çiftin mutluluğuna tanıklık etti. Gelin Nurcan Yıldız, dünyaca ünlü modacı Elie Saab imzalı gelinliğiyle gecenin adeta parlayan yıldızı oldu. Damat Berke Sevigen ise özel dikim Vakko smokiniyle klasik ve modern çizgiyi kusursuz bir şekilde buluşturdu. Gecede sahne alan Funda Arar ve Mahsun Kırmızıgül, performanslarıyla davetlilere unutulmaz bir müzik şöleni yaşattı. Bu ışıltılı gecenin ardından çift, romantik bir başlangıç için dünyanın en popüler balayı cennetlerinden Maldivler’e doğru yola çıkacak.

Onur AYDIN